В России создали не требующий воды сухой паек для терпящих бедствие моряков

Ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН разработали сухой паек для людей, попавших в бедствие на море, не требующий применения дополнительной воды. За счет этого повышается его усваиваемость и легче проходит процесс реабилитации от "сухого", безводного голодания, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории химии твердого тела ИХТТМ СО РАН Алексей Бычков, передает Day.Az.

"Существующие ныне пайки сделаны по единому принципу: это гороховая или овсяная каша, высушенная и смешенная с каким-то жировым компонентом, например, пальмовым маслом. Таким образом мы получаем законсервированный продукт питания. Этот продукт способен поддерживать жизнедеятельность людей, попавших в бедствие на море, но не более того. Мы же решили повысить усваиваемость питательных веществ, чтобы усвоение не требовало дополнительного количества воды, потому что вода в целом, является очень дефицитным ресурсом при бедствиях на море", - сказал Бычков.

По его словам, ученые применили к продуктам существующего пайка механически активированный гидролиз, то есть разрушили белки и углеводы продукта до более простых соединений. Этот процесс происходит и в организме при усваивании пищи, однако, при его осуществлении расходуется вода. При недостатке жидкости в организме кровь человека сильно сгущается, образуются тромбы, что может привести к инфарктам и инсультам.

"В случае с этим продуктом человек расходует меньше воды, один канал реакции мы уже сделали за него. Эффективность этого подхода доказана нами на мышах. Мы посадили их на "сухую" диету и показали, что у группы животных, которая употребляла наш корм, кровь густела гораздо меньше", - отметил ученый, пояснив, что у людей процесс усваивания сухпайка будет проходить точно так же. Помимо экономии воды и снижения риска образования тромбов, разработка позволит потерпевшим бедствие легче пройти восстановление после "сухого" голодания.

Визуально и по вкусовым качествам этот вариант пайка не отличается от используемых сейчас. Сравнимы и его себестоимость и сроки хранения - они составляют два года. Ученые планируют в начале 2021 года завершить опытно-конструкторский этап разработки и начать технологические работы на промышленном оборудовании. Научная работа поддержана Грантом РНФ.