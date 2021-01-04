Власти Японии планируют начать вакцинацию населения от COVID-19 до 20 февраля

Японские власти рассчитывают приступить к вакцинации населения страны от коронавируса до 20 февраля, заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга. Его слова передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Власти намерены начать с пожилых людей и медицинских работников, рассказал Суга.

По словам премьера, он тоже планирует сделать прививку.

18 декабря 2020 года американская фармацевтическая компания Pfizer подала заявку в японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния на сертификацию своей вакцины от коронавируса. В случае одобрения правительством разработка Pfizer станет первым препаратом от коронавируса, применение которого будет разрешено в Японии. В начале декабря японские власти приняли закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от COVID-19.