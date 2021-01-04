В Греции врач попал в реанимацию после вакцинации от COVID-19

Заместитель руководителя больницы в пригороде Афин попал в реанимацию и был подключен к искусственной вентиляции легких после прививки от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что у 54-летнего мужчины, который не был заражен коронавирусом, 30 декабря проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Тест на инфекцию дал отрицательный результат, симптомов у него также не было.

По данным телеканала, на следующий день его состояние ухудшилось, а 1 января его интубацию сочли необходимой, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".

В министерстве здравоохранения Греции отметили, что не видят связи между вакцинацией и возникшей инфекцией у врача.

В Греции 27 декабря началась кампания по вакцинации населения под названием "Операция Свобода". Первыми прививку компании Pfizer/BioNTech получают медработники и пожилые люди в домах престарелых.