Борис Грачевский, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

Советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал о своем самочувствии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Худрук "Ералаша" заявил об улучшении состояния здоровья после госпитализации. "Начинаю здороветь", - сказал Грачевский.

О болезни худрук "Ералаша" рассказал еще 21 декабря. Тогда он заявил, что находится дома с "проклятым ковидом", но чувствует себя хорошо. Однако 31 декабря стало известно, что Грачевского перевели в реанимацию столичной больницы №52.

Грачевский - художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш" с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Выступал автором проекта "Социальная реклама". В 2018 году в передаче "Судьба человека" Грачевский рассказал, что борется с раком кожи. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.