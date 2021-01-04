В Британии началась вакцинация препаратом AstraZeneca и Оксфорда

Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, стартовала в понедельник в Великобритании. Как сообщила Национальная служба здравоохранения страны на своей странице в Twitter, первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний, стал 82-летний Брайан Пинкер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в настоящий момент страна располагает 530 тыс. доз оксфордской вакцины. При этом, по данным газеты The Times, к середине января власти рассчитывают, что разработчики смогут нарастить производство до 2 млн доз препарата еженедельно, что позволит существенно ускорить программу вакцинации населения.

В свою очередь заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там ранее заявил, что правительство будет стремиться обеспечить первой дозой вакцины как можно большее число пациентов, поскольку ее эффективность достаточно высока даже после первого из двух необходимых уколов. В связи с этим правительство посчитало логичным сразу же сделать прививку более широким слоям населения, увеличив промежуток между дозами со стандартных трех недель до трех месяцев.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение вакцины AstraZeneca, которая стала вторым в стране сертифицированным препаратом против коронавируса. Ранее Соединенное Королевство подписало соглашения о поставке 100 млн доз этой вакцины, а в общей сложности Лондон заключил контракты на приобретение свыше 350 млн доз препаратов различных производителей.