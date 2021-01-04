Биткойн снижается более чем на 15%

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 15,25%, в пике достигая отметки в $28 218 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 14:21 по бакинскому времени, курс биткойна находился на уровне $28 407 тыс. (-14,68%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".