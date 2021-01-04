https://news.day.az/world/1303963.html В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 110 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 110 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 110 человек.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 55650.
За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6073 человека. Таким образом, число зараженных в Иране достигло 1249507.
4901 человек находится в тяжелом состоянии.
Вылечились 1020737 человек.
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