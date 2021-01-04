В Иране за последние сутки от коронавируса умерли 110 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 110 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране возросло до 55650.

За последние 24 часа в Иране коронавирусом заразились 6073 человека. Таким образом, число зараженных в Иране достигло 1249507.

4901 человек находится в тяжелом состоянии.

Вылечились 1020737 человек.