Старейшая серийная убийца в мире умерла от коронавируса

В Хабаровске скончалась 81-летняя Софья Жукова, которую обвиняли в жестоком убийстве трех человек. Тела своих жертв пенсионерка, так и не дожившая до вердикта суда, расчленяла топором, за что ее прозвали самой старой серийной убийцей в мире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Умерла пожилая женщина утром 29 декабря минувшего года в больнице, где она проходила лечение от COVID-19. Сам коронавирус она поборола, но вот осложнения болезни не оставили ей шанса, сообщает "КП-Хабаровск".

Для судебной системы Жукова так и осталась подозреваемой, несмотря на признание в убийстве по меньшей мере одного человека - квартировавшего у нее 52-летнего дворника. Части его тела обнаружили в мусорном баке в феврале 2019 года, тогда же оперативники и пришли к Соньке Сипатой, как ее звали жители поселка Березовка, что в черте Хабаровска.

Свой поступок пожилая женщина объяснила местью: якобы проживший у нее две с половиной недели постоялец вместе с другом надругался над ней. Обращаться в полицию она не стала, устроив самосуд.

Во время очередного допроса Жукова созналась в убийстве еще двух человек: восьмилетней девочки в декабре 2005 года (ее разрубленное тело обнаружили только спустя неделю после того, как она вместе с бабой Соней зашла в общий подъезд) и 77-летней подруги в марте 2013 года (ее тела так и не нашли). Впрочем, на судебных слушаниях она заявила, что оговорила себя под давлением со стороны следователей, но улики - следы крови в квартире свидетельствовали против нее.

Жукова обладала недюжинной силой и не выглядела на свои 80, однако с коронавирусом ей справиться не удалось.