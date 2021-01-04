Британский суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США

Лондонский суд отказал властям США в экстрадиции австралийского журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее решение в понедельник, 4 января, приняла судья Ванесса Барайцер (Vanessa Baraitser). Она не разрешила экстрадицию Ассанжа в США из-за опасений, что он может покончить с собой, "столкнувшись с полной изоляцией". Судья указала, что предложенные американской стороной процедуры не помогут предотвратить такой исход.