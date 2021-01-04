В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после вакицины

В Болгарии зафиксировали четыре случая побочных эффектов после прививки препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом заявил директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов, сообщает в понедельник, 4 января, BNR News, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Побочные эффекты были легкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились", - сказал Кирилов.

По его словам, двое вакцинированных чувствовали боль, еще один жаловался на головокружение, у четвертого слегка повысилась температура.

Отметим, кампания вакцинирования от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. К понедельнику были вакцинированы почти пять тысяч человек - это медики и сотрудники сферы здравоохранения.