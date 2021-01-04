Цена нефти растет на ожиданиях решений ОПЕК+

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,62%, до $52,64 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:38 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В пике цена нефти Brent увеличивалась на 2,95%, до $53,33 за баррель. Нефть WTI торговалась на отметке $49,19 за баррель (+1,15%).

Министры стран ОПЕК+ заседают 4 января, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. На предыдущей встрече, 3 декабря 2020 года, они договорились постепенно восстанавливать производство сырья, начиная с января в объеме не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с) в месяц. При этом каждое последующее увеличение должно быть одобрено на отдельной встрече. Всего ОПЕК+ планирует восстановить добычу нефти почти на 2 млн б/с в течение первых месяцев 2021 года. В мае, когда началась реализация сделки, страны сокращали добычу нефти на 9,7 млн б/с, с августа эта квота смягчилась до 7,7 млн б/с.