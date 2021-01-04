Сербия начнет вакцинацию "Спутником V" с 5 января

Вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Сербии со вторника, 5 января. Об этом сообщил журналистам в понедельник государственный секретарь Министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины "Спутник V". Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление", - цитирует Джерлека агентство Tanjug.