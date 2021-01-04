Иран занялся производством оружейного урана

Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.