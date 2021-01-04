https://news.day.az/world/1303997.html Иран занялся производством оружейного урана
Иран занялся производством оружейного урана
Иран в понедельник возобновил обогащение урана до уровня 20%, сообщил иранским государственным СМИ официальный представитель правительства Али Рабии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Несколько минут назад на обогатительном комплексе в Фордо начался процесс производства урана, обогащенного до 20%", - заявил он.
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