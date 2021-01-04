Спецслужбы Польши пресекли подготовку теракта на исламском религиозном объекте

Агентство внутренней безопасности Польши завершило расследование и направило в суд обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых в подготовке в республике террористического акта. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, задержанными планировалось использование взрывчатых веществ. "Согласно заключению Агентства внутренней безопасности, нападение должно было быть совершено на конкретный религиозный объект исламской общины. Злоумышленники также планировали распространить отравляющие вещества среди определенных людей. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить "исламизацию" Польши", - указано в распространенном сообщении.

"Подсудимые демонстрировали радикальные взгляды, один из них также публично указывал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений, ненависти на почве национальных, этнических, расовых и религиозных различий. Второй из преступников создал исследование, своего рода манифест, в котором выражаются его личные предубеждения, исламофобия и содержится призыв к преследованию приезжих из-за пределов Польши: от хулиганских действий и запугивания до применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - информировали польские спецслужбы.

Сообщается также, что в ходе расследования были обнаружены взрывчатые вещества, четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе автоматический пистолет и боеприпасы, а также изделия и инструменты, позволяющие производить опасные материалы и вещества. Кроме этого выяснилось, что один из преступников производил огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.