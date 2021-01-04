Минюст США о решении лондонского суда по делу Ассанжа

Министерство юстиции США разочаровано решением лондонского суда по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и продолжит добиваться его выдачи Соединенным Штатам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя мы крайне разочарованы итоговым решением, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона. В частности, суд отклонил все аргументы Ассанжа относительно политической мотивации, политического преступления, справедливого процесса и свободы слова", - говорится в поступившем в понедельник в ТАСС заявлении американского ведомства. "Мы продолжим добиваться экстрадиции Ассанжа в США", - добавили в Минюсте США.

На состоявшемся в понедельник заседании судья Ванесса Барайтсер заявила, что выдача Ассанжа в США будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией основатель WikiLeaks готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Выводы судьи основаны на оценках работающих с Ассанжем психологов и выводах экспертов, оценивших условия содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима, где те практически не имеют возможности общаться с другими людьми.

При этом судья отвергла все остальные аргументы защиты и полностью поддержала позицию американских властей. По ее словам, обвинения в отношении Ассанжа не являются неправомерными, британский закон позволяет экстрадировать его, даже если он преследуется по политическим мотивам, а в США он может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение своего дела. Она также подчеркнула, что действия, в совершении которых обвиняется Ассанж, не могут считаться журналистской деятельностью, а принципы свободы слова не давали ему "неограниченной возможности принимать решения о том, что он будет публиковать" по своему усмотрению.

В среду, 6 января, суд рассмотрит прошение адвокатов Ассанжа, который пока остается в тюрьме, о его освобождении под залог. В течение ближайших двух недель представители американской прокуратуры намерены подать апелляцию на решение суда, продолжив добиваться выдачи подозреваемого.