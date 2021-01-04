https://news.day.az/world/1304030.html Мексика готова предложить Ассанжу политическое убежище
Мексика готова предложить Ассанжу политическое убежище
Мексика готова предложить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище, заявил мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Reuters.
"Ассанж журналист и заслуживает шанса, я за его помилование <...> Мы предоставим ему защиту", - отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа.
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