Вирус-мутант замедлит темпы восстановления мировой экономики

Новый штамм коронавируса, повлекший введение новых ограничительных мер в некоторых странах, может замедлить темпы восстановления экономики в этих странах. Об этом сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в ходе министерской конференции стран ОПЕК+, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, новый штамм может иметь непредсказуемое развитие. "Во многих странах мира, где уровень инфицирования (новым штаммом - прим. ТАСС) тревожно вырос, вводится новая волна ограничений, что неизбежно скажется на темпах восстановления экономики в этих странах", - сказал министр.

При этом бен Сальман отметил, что создание вакцин от коронавируса стало одним из важных факторов для восстановления мировой экономики и спроса на нефть - в частности. Вместе с тем он обратил внимание на то, что мировой спрос на нефть по-прежнему намного ниже уровня начала года.

ОПЕК+ намерена продолжать работу по восстановлению мирового рынка нефти после "шоков прошлого года", сообщил саудовский министр, подчеркнув, что участники сделки не должны рисковать достигнутыми результатами ради сиюминутной иллюзорной выгоды.

"Я призываю вас сегодня не принимать как должное прогресс, которого мы добились в прошлом году, - сказал он. - Я призываю не только к осторожности, но и к чувству ответственности, потому что наша работа еще не сделана, предстоит еще много напряженных усилий. Мы должны быть бдительны и активны перед лицом любых нежелательных событий".