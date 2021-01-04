В Великобритании число заболевших COVID-19 за сутки достигло почти 59 тыс. - абсолютный рекорд
Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 58 784, скончались 407 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные с начала пандемии 54 990 человек, умерли 454 человека.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 713 563 человек, умерли 75 431 заболевший.
Власти Британии ранее повысили до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии, а также увеличили уровень угрозы в других частях страны в связи с быстрым распространением нового штамма COVID-19.
Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы почти переполнены, со следующей недели, как ожидается, начнет принимать пациентов временная больница Найтингейл в конференц-центре Excel на востоке Лондона. Все столичные школьники, по меньшей мере до 18 января, будут учиться дистанционно, и не исключено, что и по всей Англии школы будет решено закрыть.
В понедельник вечером премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, объявит о национальном локдауне в Англии. Шотландия о национальном локдауне уже объявила, он начнется с полуночи.
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