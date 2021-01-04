Жители села Шурнух сжигают свои дома и проклинают Пашиняна

Жители села Шурнух Зангезурской области сжигают свои дома. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 4 января опубликовал видеоматериал житель села Шурнух Арарат Агабекян.

Житель села отметил, что поведение властей привело к этому.

"Никол, вот тебе новогодний подарок от шурнухца. Это временно. Я снова возведу свой дом. По очереди будем сжигать, Никол, и в самом большом пожаре сожжем тебя. Ты погубил войска, погубил народ, научил нас материть тебя, научил сжигать дома. Никол, и тебя должны были сжечь в этом огне, это ты тому причина", - сказал житель села.

Представляем вашему вниманию данное видео: