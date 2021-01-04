https://news.day.az/world/1304047.html Катар выйдет из блокады - НАЗВАНА ДАТА
Катар выйдет из блокады - НАЗВАНА ДАТА
Власти Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта во вторник подпишут соглашение о прекращении блокады Катара. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источник в администрации США агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, Катар в свою очередь откажется от исков, поданных в связи с блокадой.
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