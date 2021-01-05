Великобритания ввела третий национальный карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране третьего национального карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется с "пугающей скоростью". "Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", - сказал премьер.

По его словам, со вторника, 5 января, английские школы переходят на режим удаленной работы, в школы смогут ходить лишь дети представителей "ключевых" профессий, например, врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов. Гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу или в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.