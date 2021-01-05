https://news.day.az/world/1304055.html В Армении признали гибель 3360 военных в Карабахе
В своем Facebook министр в частности написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих.
В Армении признали гибель 3360 военных в Карабахе
Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
В своем Facebook министр в частности написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих.
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