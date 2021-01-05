В Армении признали гибель 3360 военных в Карабахе

Глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил новые данные о военных потерях в ходе войны в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В своем Facebook министр в частности написал, что с начала войны по настоящее время сотрудники службы судебно-медицинской экспертизы провели исследование тел или останков 3360 погибших военнослужащих.



