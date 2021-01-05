Германия готовится к продлению локдауна

Как ожидается, во вторник, 5 января, власти Германии объявят о продлении локдауна из-за коронавируса. Ангела Меркель проведет совещание с главами 16-ти федеральных земель, чтобы согласовать ограничительные меры, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Саму Меркель сейчас много критикуют за провал кампании по вакцинации населения, считая, что канцлер слишком полагалась на Брюссель, и Германия слишком поздно закупила вакцину. Кроме того, сообщается, что половина медперсонала в стране опасается вакцины Pfizer из-за возможных осложнений, передает телеканал "Россия 24".