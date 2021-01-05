Саудовская Аравия перед саммитом открыла границы с Катаром

После 3,5 лет Саудовская Аравия решила открыть границы с Катаром, включая его единственную сухопутную границу. Границы откроются перед саммитом лидеров стран Персидского залива - вечером понедельника, сообщил глава внешнеполитического ведомства Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах в телевизионном обращении. Кувейт выступал в качестве посредника в конфликте Катара и соседей по региону в 2017 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

5 июня 2017 года Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен (сторонники Хади), Ливия (временное правительство) и Мальдивы, позже Мавритания и Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Страны начали принимать жесткие меры, включая прекращение морского и воздушного сообщения, ограничение банковских операций, высылка дипломатов и подданных Катара.