Заражение британским штаммом коронавируса выявили в штате Нью-Йорк

Заражение новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в американском штате Нью-Йорк. Соответствующее заявление сделал в понедельник губернатор этого штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, которая транслировалась на его сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам губернатора, одна из лабораторий Нью-Йорка "подтвердила заражение британским штаммом в округе Саратога". "Речь идет о мужчине старше 60 лет, у которого были выявлены некоторые симптомы. В последнее время он не путешествовал, что свидетельствует о том, что этот вариант вируса присутствует в нашем сообществе", - подчеркнул Куомо.

Ранее заражение новым штаммом коронавируса было выявлено в трех американских штатах. В конце декабря новая разновидность инфекции была обнаружена в штатах Калифорния и Колорадо, а в начале января - во Флориде.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. В настоящее время многие страны приостановили авиационное сообщение с королевством. В понедельник правительство Великобритании приняло решение о введении карантина и закрытии школ на территории Англии в связи с быстрым ухудшением эпидемической ситуации в стране и растущей угрозой переполнения больниц.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 20,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 352,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.