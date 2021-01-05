Минздрав Израиля одобрил использование вакцины Moderna

Министерство здравоохранения Израиля в понедельник одобрило применение в стране вакцины американской компании Moderna. Соответствующее заявление размещено на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшнее одобрение [вакцины] - значимый момент в истории нашей компании и в мировой борьбе с COVID-19", - подчеркнул глава корпорации Стефан Бансель. "Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Израиля за работу, поскольку команда министерства неустанно трудилась вместе с нами, чтобы обеспечить своевременное одобрение вакцины", - добавил Бансель.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Израиль стал третьей страной после США и Канады, одобрившей вакцину.

Страна запросила 6 млн доз вакцины. Ожидается, что поставки начнутся в январе.

20 декабря в Израиле стартовала национальная кампания вакцинации от нового коронавируса. По состоянию на 4 января первую дозу прививки Pfizer получили более 1,2 млн жителей Израиля, сообщило государственное радио Kan. 13 ноября Нетаньяху сообщил, что Израиль договорился с Pfizer о приобретении 8 млн доз вакцины, что достаточно для 4 млн человек, первая партия препарата была доставлена в еврейское государство 9 декабря.

В Израиле 27 декабря начался уже третий в 2020 году тотальный карантин, до 9 января жителям еврейского государства запрещено удаляться от дома более чем на 1 км, кроме ряда оговоренных исключений, к которым относятся разрешенная работа и учеба. За нарушение этого положения введен штраф в размере 500 шекелей, такое же наказание предусмотрено за отсутствие защитной маски. Также запрещено ходить в гости, закрыты все увеселительные заведения и торговые точки, кроме продающих товары первой необходимости.