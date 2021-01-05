https://news.day.az/world/1304083.html Кораблекрушение в Колумбии: более 20 погибших и пропавших без вести
Кораблекрушение в Колумбии: более 20 погибших и пропавших без вести
На северо-западе Колумбии в результате кораблекрушения пять человек погибли, еще, по меньшей мере, 16 пропали без вести, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трагический инцидент произошел в ночь на понедельник, крушение потерпела перевозившая мигрантов лодка, передает ТАСС. Девятерых пассажиров удалось спасти.
Местными властями начато расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре