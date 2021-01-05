В Бразилии у двух человек выявили "британский" штамм коронавируса

Медики Бразилии выявили у двух человек заражение "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление властей штата Сан-Паулу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что одна из инфицированных - 25-летняя местная жительница, которая контактировала с людьми, ранее приехавшими из Великобритании. Второй заразившийся - ее 34-летний знакомый.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил о выявлении учеными страны нового штамма коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразным.