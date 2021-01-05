Англия и Шотландия отправляются на карантин

Правительство Великобритании вводит жёсткий карантин на всей территории Англии и закрывает школы в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации и растущей угрозой переполнения больниц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом - в специальном обращении к нации - объявил в понедельник вечером премьер-министр Борис Джонсон.

Несколькими часами ранее общенациональный карантин был объявлен в соседней Шотландии.

Ссылаясь на интенсивное давление на службы здравоохранения Лондона из-за роста числа случаев заражения COVID-19, первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что новый локдаун необходим, чтобы предотвратить подобное ухудшение ситуации.