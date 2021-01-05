В Нигере оплакивают более 100 человек, убитых боевиками

Власти Нигера объявили о начале военной операции по борьбе с джихадистами после массового убийства мирных жителей на северо-западе страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, соболезнования семьям погибших и всему народу выразил премьер-министр Брижи Рафини, прибывший на место трагедии.

Он подтвердил, что от рук боевиков террористической группировки "Боко харам" погибли не менее 100 человек, 25 получили ранения.

В субботу десятки джихадистов на мотоциклах разделились на две колонны и напали на жителей двух деревень, расположенных в пограничном с Мали и Буркина-Фасо регионе, в 120 километрах от столицы Нигера Ниамея.

Убийство, которое называют самым массовым в истории страны, произошло в день объявления результатов первого тура президентских выборов. Имя того, кто сменит на посту Махамаду Иссуфу, станет известно после проведения второго тура 21 февраля.