В Чехии и Словакии не успевают хоронить жертв эпидемии коронавируса

Сайт чешской газеты Mlada fronta Dnes сообщил в понедельник о серьезных проблемах с организацией похорон и хранением тел умерших из-за коронавируса в городах Острава на северо-востоке Чехии и Нитра на западе Словакии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Крематорий Остравы, население которой составляет 288 тыс. жителей, работает круглосуточно, но не успевает кремировать умерших. В Нитре, где проживают 76,5 тыс. человек, готовятся использовать зимний стадион для хранения тел умерших.

В Нитре похоронные бюро чрезмерно загружены. На организацию церемоний последнего прощания заказы принимаются не раньше 15 января. В городе используют передвижной рефрижератор для хранения тел умерших, которые привозят также из окружающих районов. Муниципальные власти намерены предоставить зимний стадион, где они будут находиться до похорон на льду хоккейного поля.

Руководство Моравскосилезского края Чехии, центром которого является Острава, намерено обратиться к центральным республиканским властям с просьбой направлять умерших в крематории других чешских городов.

Ситуация с коронавирусом

В Словакии за прошедшие сутки зафиксировали максимальное за период эпидемии число смертей пациентов с коронавирусом - 204. Общее количество умерших в результате COVID-19 достигло 2 521. Между тем, согласно Mlada fronta Dnes, в республике с населением около 5,5 млн. граждан умерли еще 610 жителей с вирусом, но причиной смерти которых медики указали иное заболевание.

В Чехии, население которой составляют 10,71 млн. граждан, из-за COVID-19 умерли 12 070 человек. В воскресенье от последствий вызываемого коронавирусом заболевания умерли 59 ее жителей, сообщило национальное министерство здравоохранения.

В Чехии и Словакии действует режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, введены жесткие социальные ограничения. Обе республики 26 декабря получили первые партии вакцины против вируса совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Первые прививки в Словакии были сделаны в тот же день, в Чехии - 27 декабря.