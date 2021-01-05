https://news.day.az/world/1304117.html В Грузии за сутки выявлено 2316 случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлено 2316 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 18 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 232 079, число умерших - 2 646.
Вылечились 222 787 человек.
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