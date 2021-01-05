В Грузии за сутки выявлено 2316 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 2 316 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 18 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом. Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 232 079, число умерших - 2 646.

Вылечились 222 787 человек.