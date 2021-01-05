Число умерших от коронавируса в России превысило 59 тысяч

За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки подтверждено 518 смертей. За весь период по России умерло 59 506 человек", - говорится в сообщении.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246, до 3 284 384.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.