https://news.day.az/world/1304140.html Число умерших от коронавируса в России превысило 59 тысяч
Число умерших от коронавируса в России превысило 59 тысяч
За сутки в России подтверждены 518 смертей с COVID-19, за все время - 59 506 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 518 смертей. За весь период по России умерло 59 506 человек", - говорится в сообщении.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246, до 3 284 384.
Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на четвертом месте в мире после США, Индии и Бразилии.
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