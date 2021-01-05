https://news.day.az/world/1304157.html Массовая драка с поножовщиной в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
Массовая драка с поножовщиной в Санкт-Петербурге - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге после ДТП произошла массовая драка.
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места инцидента, передает Day.Az.
По предварительной информации, авария произошла среди ночи на Караваевской улице. В результате на месте возникла массовая драка с участием мужчин в возрасте от 20 до 37 лет. Больше всех пострадал приезжий - его госпитализировали с множеством резаных ран в тяжелом состоянии.
Прибывшие на место полицейские задержали девятерых человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дола.
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