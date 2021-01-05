Массовая драка с поножовщиной в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге после ДТП произошла массовая драка.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места инцидента, передает Day.Az.

По предварительной информации, авария произошла среди ночи на Караваевской улице. В результате на месте возникла массовая драка с участием мужчин в возрасте от 20 до 37 лет. Больше всех пострадал приезжий - его госпитализировали с множеством резаных ран в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место полицейские задержали девятерых человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дола.