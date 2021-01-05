В Армении наступит голод весной этого года

В Армении назревает продовольственный кризис, который даст о себе знать уже весной 2021 года. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил бывший премьер-министр Грант Багратян. Причина тому - территориальные потери в результате войны в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"У нас может случиться голод в марте, апреле, мае. Ничего хорошего я пока не вижу. Дело в том, что у нас были серьезные территориальные потери. Мы утратили тысячи гектаров пахотных земель, пастбищ, пшеничных полей", - сказал он.

Багратян убежден, что с каждой новой территорией, передаваемой Азербайджану, Армения теряет часть своего сельскохозяйственного потенциала.

Экс-премьера не обнадеживает и политика Центрального банка. Он обвинил руководство ЦБ в некомпетентности, заявив, что валютные резервы страны тают с каждым месяцем.

"В течение одного только октября ЦБ выбросил на ветер 500 миллионов долларов", - заявил он.