Родители пропавших армянских солдат снова протестуют

Родители без вести пропавших армянских солдат вновь протестуют у здания правительства Армении.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Родственники без вести пропавших армянских солдат уже длительное время проводят акции протеста у зданий разных ответственных ведомств.