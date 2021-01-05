https://news.day.az/world/1304178.html Родители пропавших армянских солдат снова протестуют
Родители пропавших армянских солдат снова протестуют
Родители без вести пропавших армянских солдат вновь протестуют у здания правительства Армении.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Родственники без вести пропавших армянских солдат уже длительное время проводят акции протеста у зданий разных ответственных ведомств.
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