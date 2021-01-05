Жители Шурнуха уже покинули свои дома

Жители села Шурнух уже покинули свои 12 домов, которые передаются Азербайджану. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Шурнуха Акоп Аршакян.

"Уже пришли, здесь наши пограничники. И я спускаюсь вниз, тут азербайджанский генерал, должны решить места расположения, где будут стоять", - заявил Аршакян.

По его словам, большая часть оставшихся без жилья семей остановилась в свободных домах села, несколько семей переехали в Горис, а одна - в Капан.