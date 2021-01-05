В Словакии выявили заразившихся "британским" штаммом коронавируса

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи информировал, что в республике зарегистрированы первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Тесты, согласно главе Минздрава, подтвердили заражение "британским" штаммом коронавируса в районе города Михаловце на востоке Словакии. Крайчи уже 23 декабря заявил, что "мутировавшая форма коронавируса, скорее всего, появилась в Словакии, так как Великобританию посещает большое число жителей республики".

Общее число инфицированных коронавирусом в Словакии достигло 188 099 человек. С начала эпидемии в стране с населением 5,5 млн граждан умер 2 521 житель с диагнозом COVID-19. С 1 января в республике резко ужесточили меры эпидемиологической безопасности, направленные на сокращение социальных контактов граждан. Введен запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости.

С 1 октября в Словакии был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии. Он должен был завершиться 30 декабря, но власти продлили его еще на 40 дней. В стране обязательно ношение медицинских масок. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.