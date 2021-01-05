В Иране выявлен "британский" штамм коронавируса
В Иране выявлен "британский" штамм коронавируса.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намеки.
По его словам, инфицированное лицо изолировано, а каких-либо схожих симптомов у его близких не обнаружено.
Намеки добавил, что во время первого теста результат оказался отрицательным, однако последующие тесты у этого лица оказались позитивными, подтвердив наличие нового штамма коронавируса.
"Лицо, инфицированное "британским" штаммом коронавируса, а также его семья взяты под контроль. С учетом обнаружения нового штамма в стране необходимо повысить протоколы здравоохранения", - добавил Саид Намеки.
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