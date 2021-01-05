https://news.day.az/world/1304241.html Родственники пропавших без вести солдат проводят акцию протеста в Ереване - ВИДЕО
Родственники пропавших без вести солдат проводят акцию протеста в Ереване - ВИДЕО
Родственники пропавших без вести и находящихся в плену военнослужащих проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Напомним, что ранее Минздрав Армении признал гибель более 3000 военных. Минобороны страны приводило цифры в разы меньше.
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