Родственники пропавших без вести солдат проводят акцию протеста в Ереване

Родственники пропавших без вести и находящихся в плену военнослужащих проводят акцию протеста у здания правительства в Ереване.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Напомним, что ранее Минздрав Армении признал гибель более 3000 военных. Минобороны страны приводило цифры в разы меньше.