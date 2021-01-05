Цены на нефть взлетели

Стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.58 (Баку) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,01% - до 53,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI превышала 50 долларов за баррель.