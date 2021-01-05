В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 60,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Предыдущий рекорд - 58,8 тыс. - был установлен сутками ранее. На протяжении последних восьми дней в королевстве регистрируется больше 50 тыс. случаев заражения в сутки. За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 43% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Общее число случаев заражения в королевстве превысило 2,77 млн.

За последние 24 часа в Великобритании из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 830 человек по сравнению с 407 днем ранее. В общей сложности число летальных исходов в стране составляет более 76,3 тыс., что является крупнейшим показателем в Европе.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило в понедельник о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории меры, однако в целом они похожи на английские ограничения, что делает карантин общенациональным.

В борьбе с пандемией правительство Великобритании возлагает надежды на программу вакцинации населения, которая началась 8 декабря. К настоящему моменту первую из двух доз препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech получили более 1 млн человек. В понедельник была начата вакцинация жителей королевства препаратом, который был разработан британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.

Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Ранее Великобритания подписала соглашения о поставке 100 млн доз препарата, а в общей сложности власти заключили контракты на приобретение свыше 350 млн доз вакцин различных производителей.