Более 541 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 84,47 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 541 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло почти на 8,7 тыс., приблизившись к 1,85 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 5 января в ВОЗ поступили сведения о 84 474 195 инфицированных и 1 848 704 умерших. Число заразившихся увеличилось на 541 811, умерших - на 8 696.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти половина случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (266 499), на втором месте - регион Европы (202 958), на третьем - Юго-Восточная Азия (26 070).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 20 470 169. Далее следуют Индия (10 356 844), Бразилия (7 733 746), Россия (3 284 384), Великобритания (2 713 567), Франция (2 615 185), Италия (2 166 244), Испания (1 893 502), Германия (1 787 410), Колумбия (1 675 820), Аргентина (1 640 718) и Мексика (1 448 755).