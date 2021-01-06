Глава ВОЗ призвал вакцинировать врачей в приоритетном порядке

Медицинские работники и люди с ослабленным здоровьем должны быть вакцинированы от коронавируса в первую очередь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вакцинация медицинских работников и тех, кто подвергается высокому риску серьезно заболеть, - это самый быстрый путь к стабилизации систем здравоохранения", - отметил гендиректор. "Мы в моральном долгу перед работниками здравоохранения повсюду, где они борются с пандемией [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 наперегонки со временем", - добавил он.

Гебрейесус напомнил, что вакцинация уязвимых слоев населения началась уже более чем в 30 странах. Он призвал мировое сообщество к солидарным действиям в борьбе с недугом. "Мы вступили в новый этап пандемии COVID-19, в котором солидарность необходима как никогда прежде", - сказал глава ВОЗ.

Он напомнил странам об их обязательствах, касающихся справедливого доступа к вакцинам в мире, а фармацевтическим компаниям - о необходимости расширения поставок медицинских препаратов. "Для победы над пандемией каждая страна должна двигаться в унисон в едином направлении", - заключил глава ВОЗ.