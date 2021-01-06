Стало известно, сколько млн. б/с составит дополнительное сокращение добычи нефти в ОПЕК+

Ряд стран - участниц ОПЕК+ добровольно сократят добычу нефти в феврале-марте 2021 года на 425 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, суммарно дополнительное сокращение добычи составит 1,4 млн б/с, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Помимо того, что мы [Саудовская Аравия] добровольно сократим добычу на 1 млн б/с, некоторые также добровольно собираются снизить добычу на 425 тыс. б/с в феврале и марте. При этом увеличение добычи в эти месяцы составит лишь 75 тыс. б/с. Таким образом, суммарное снижение добычи ОПЕК+ составит 1,425 млн б/с плюс компенсации от стран-должников", - сказал саудовский министр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что попросил своих коллеги из Ирака, Нигерии и Казахстана предоставить свои предложения по компенсации перепроизводства нефти в ближайшие несколько месяцев.

Уровень добычи королевства в указанные месяцы будет находится на уровне 8,125 млн б/с.

"Саудовская Аравия готова к добровольному сокращению в феврале и в марте на 1 млн баррелей [в сутки] дополнительно к установленному с нашими коллегами уровню сокращения. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии будет составлять около 8,125 млн баррелей в сутки, начиная с 1 февраля и до конца марта", - сказал бен Сальман.

Он также добавил, что данное решение было принято в целях поддержки экономики королевства, экономик стран, входящих в ОПЕК+, а также отрасли в целом.