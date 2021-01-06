https://news.day.az/world/1304388.html Жуткое ДТП в России - погибли шесть человек
Жуткое ДТП в России - погибли шесть человек
Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Смоленской области РФ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила представитель УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска.
"По предварительной информации, столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира - мужчина и две женщины", - сказала собеседница агентства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре