Жуткое ДТП в России

Шесть человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Смоленской области РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила представитель УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска.

"По предварительной информации, столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ-2115. В результате погибла водитель иномарки и женщина-пассажир, в автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира - мужчина и две женщины", - сказала собеседница агентства.