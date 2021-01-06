Лидеры ЕС до конца января проведут видеоконференцию по коронавирусу

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза проведут до конца января видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом заявил во вторник глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Португалии, которая председательствует в Совете ЕС.

"До конца января будет проведена видеоконференция глав государств и правительств", - сказал он. По словам Мишеля, лидеры обсудят развитие ситуации с пандемией, в частности вопросы вакцинации, которая стартовала в сообществе.

Таким образом, эта встреча глав государств и правительств Евросоюза, хотя и в виртуальном формате, станет первой в новом году.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 85,7 млн человек, более 1,8 млн умерли.