https://news.day.az/world/1304394.html Цена биткоин превысила $35 тысяч, установив новый рекорд
Цена биткоин превысила $35 тысяч, установив новый рекорд
Стоимость биткоина снова обновила исторический рекорд, превысив отметку в $35 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Так, по данным на 08.29 (GMT+4), цена криптовалюты поднималась на 11,16% и выросла до $35 634 в среднем более чем по 20 биржам.
Кроме того, биткоин поднимается в стоимости до $35 887 на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance.
На долю биткоина приходится примерно 72,1% всего глобального рынка криптовалют.
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