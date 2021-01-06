Пентагон распространил почти 20 млн вакцин от коронавируса в США за последний 21 день

Министерство обороны США распространило 19,1 млн доз вакцин от нового коронавируса в стране за последний 21 день. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении и.о. министра обороны США Кристофера Миллера, чье ведомство отвечает за распределение препарата в Соединенных Штатах.

"Я с гордостью сообщаю, что сегодня американцам было доставлено 3 087 100 [доз] вакцин. Сегодняшняя огромная работа довела общее количество распределенных доз до 19 141 175 за последний 21 день с момента появления первых доз на участках, где вводят вакцину", - отметил Миллер.

В конце декабря избранный президент США Джозеф Байден заявил, что администрация действующего американского лидера Дональда Трампа распространяет вакцину от нового коронавируса в стране значительно медленнее, чем планировалось ранее. Как полагает демократ, если указанный план будут и далее выполнять так же медленно, то на вакцинацию населения США "потребуются годы". По мнению Байдена, ситуация с распространением коронавируса в стране, вероятнее всего, улучшится только в марте.

В свою очередь Трамп переложил ответственность за распространение вакцин на власти штатов. Он подчеркнул, что "распространение [доз] вакцин после того, как они были доставлены в указанные районы федеральным правительством, относится к компетенции [властей] штатов".

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает компания Moderna.