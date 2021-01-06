«Британский» штамм COVID-19 обнаружили уже в 41 стране и территории

"Британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был обнаружен в небольшом количестве случаев в еще 40 странах/ территориях/областях в пяти из шести регионов ВОЗ, а вариант 501Y.V2, изначально обнаруженный в ЮАР, - еще в шести странах/территориях/областях", - говорится в сообщении на сайте организации.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.